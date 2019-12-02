  • Михалков объяснил, почему не снимет Пугачеву в роли комической старухи

    02 декабря 2019, 18:16

    Артур Блянихов

    Режиссер Никита Михалков объяснил, почему он не готов снять в своей картине 70-летнюю Аллу Пугачеву в роли комической старушки. Кинодеятеля процитировало РИА ФАН.

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    По данным информагентства, ранее певица рассказала об обещании режиссера снять ее в своей новой работе в амплуа комической старухи. Она предложила Михалкову сделать фильм, в основу которого ляжет история героини с детства до преклонных лет. Артистка выразила уверенность, что ей под гримом удастся сыграть не только старушку, но и юную девчонку.

    «Милая Алла, я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда», — пояснил режиссер.