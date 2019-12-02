Михалков объяснил, почему не снимет Пугачеву в роли комической старухи

Михалков обратился в суд из-за товарного знака с образом Никиты Бесогона Подробнее

По данным информагентства, ранее певица рассказала об обещании режиссера снять ее в своей новой работе в амплуа комической старухи. Она предложила Михалкову сделать фильм, в основу которого ляжет история героини с детства до преклонных лет. Артистка выразила уверенность, что ей под гримом удастся сыграть не только старушку, но и юную девчонку.

«Милая Алла, я считаю, что намного важнее, чем сыграть у меня комическую старуху, то, что ты остаешься такой же красивой, молодой и талантливой как всегда», — пояснил режиссер.