Михалков обратился в суд из-за товарного знака с образом Никиты Бесогона

Никита Михалков затеял спор с Роспатентом. В апреле федеральная служба отказала ему в регистрации товарного знака с изображением Никиты Бесогона. Теперь режиссер хочет добиться своего в Суде по интеллектуальным правам.

Бренд, который пыталась зарегистрировать компания Михалкова, включал в себя «стилизованное изображение человека и фантазийного животного». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда и Роспатента.

По словам заявителя, это изображение используется в авторской программе Михалкова «Бесогон.ТВ», выходящей в эфир на телеканале «Россия 24».

Владелец прав на Ждуна решил засудить «ВКонтакте» за стикеры Подробнее

Никита Бесогон, поясняется в документах, почитался старообрядческой церковью до конца XIX века. О его личности упоминаний в христианской литературе с начала XVIII века упоминаний нет. Не канонизирован Бесогон и Русской православной церковью.

В компании Михалкова добавили, что этот мифологический исторический персонаж среднему российскому потребителю знаком мало. Бренд режиссер хотел зарегистрировать для товаров услуг, касающихся рекламы, образования, телекоммуникации, носителей информации и других сфер.

В Роспатенте решили, что заявленное для регистрации товарного знака изображение — образ Никиты великомученика, изгоняющего беса. Считается, что этого святого раннехристианских времен пытали и казнили в Константинополе. Композиция была популярна на Руси, особенно в период XIV–XVI веков. Изображение являлось оберегом, его воспроизводили на каменных и отлитых из меди иконах.

Федеральная служба в итоге заключила, что «Никита-бесогон известен и почитаем православной церковью», признав неубедительными доводы о его неизвестности. В регистрации товарного знака Михалкову отказали, из-за вероятности оскорбления религиозных чувств верующих.

Решение Роспатента в компании решили оспорить в суде. Рассмотрение заявления продолжат в январе 2020 года.