Никас Сафронов рассказал о желании Куравлева уйти в монастырь

Актер Леонид Куравлев захотел уйти в монастырь после смерти его жены Нины. Об этом рассказал его друг, художник Никас Сафронов.

«Сказал, что вообще в монастырь уходит. Потом я узнал, что он где-то в доме престарелых находится», — процитировали Сафронова «Известия».

Сафронов уточнил, что созванивался с Куравлевым около года назад, тогда тот и поделился своими намерениями. По его словам, Куравлев был спокоен.

Ранее СМИ писали, что народного артиста РСФСР Леонида Куравлева 6 января госпитализировали в больницу с коронавирусом, но его сын опроверг диагноз. У актера пневмония, но не COVID-19. Сообщалось, что в больнице 85-летний актер находится в реанимации, его подключили к кислородному обеспечению. Была информация и о том, что до госпитализации он часто чувствовал себя плохо из-за пониженного давления.

Куравлев известен благодаря фильмам «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», а также сериалам «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «ТАСС уполномочен заявить...» и другим.