Народный артист РСФСР Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке. Звезду фильмов «Афоня» и «Иван Васильевич меняет профессию» положили в реанимацию, у него подтвердился коронавирус, написал StarHit.

Куравлев оказался на больничной койке еще 6 января, в канун Рождества, но об этом стало известно только сейчас. По данным СМИ, 85-летний актер перестал самостоятельно дышать, он на кислородном обеспечении, его легкие поражены. Знаменитость находится под круглосуточным наблюдением врачей.

«Сатурация пришла в норму, температура пониженная, как и давление», — привел сайт слова источника в медицинских кругах.

В последнее время Куравлев страдал гипертонией, у него были частые головокружения. Прошлым летом из-за проблем с давлением он начал падать в обмороки, ему вызывали скорую несколько раз, писали СМИ. Несмотря на то, что ему диагностировали гипертонию тяжелой степени, он отказался от госпитализации.

Друзья артиста в начале 2021 года рассказывали, что после смерти жены Куравлев стал затворником и почти перестал выходить на связь.