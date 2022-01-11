СМИ рассказали о состоянии Леонида Куравлева перед госпитализацией

До госпитализации в Москве народный артист РСФСР Леонид Куравлев часто плохо чувствовал себя из-за низкого давления. Об этом сообщил «Московский Комсомолец».

«В августе 2021 года врачи „скорой“ оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался», — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев госпитализирован в больницу в Коммунарке. Сообщалось, что актера положили в реанимацию, у него обнаружили коронавирус.

По данным СМИ, Куравлев попал в больницу еще 6 января, но об этом стало известно только сейчас. Сообщалось что 85-летний актер перестал самостоятельно дышать, он находится на кислородном обеспечении.

Позднее сын Леонида Куравлева подтвердил, что его отца действительно доставили больницу в Коммунарке — там у него диагностировали пневмонию. Однако тесты на COVID-19 у него оказались отрицательными.

Леонид Куравлев родился в 1936 году. Окончил ВГИК. Известность ему принесли съемки в таких фильмах, как «Живет такой парень», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Самая обаятельная и привлекательная».

Также он исполнял роли в сериалах, в частности, «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить».