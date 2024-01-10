Знаменитости 10 января 2024, 09:37 Невроз и артрит. У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук Shot: пальцы рук Хлебниковой начали отказывать из-за ревматоидного артрита РИА «Новости»

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У 58-летней певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук, сообщил Telegram-канал Shot. Знаменитость страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита, а к проблемам со здоровьем также добавился невроз.

По данным издания, Хлебникова обратилась к врачам из-за сильных проблем с суставами. Женщине стало больно ходить, а пальцы на руках частично потеряли подвижность.

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«У нее началось онемение нескольких пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность», — написал канал.

Помимо этого, у артистки выявили невротическое расстройство, из-за которого человек хуже спит, быстрее устает и становится раздражительным.

Ранее Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Ревматоидный артрит перешел на вторую стадию: начались изменения в суставах. У певицы также смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломам, аритмия и ишемическая болезнь сердца. Но артистка продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.