10 января 2024, 09:37
Невроз и артрит. У Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук
Shot: пальцы рук Хлебниковой начали отказывать из-за ревматоидного артрита
У 58-летней певицы Марины Хлебниковой начали отказывать пальцы рук, сообщил Telegram-канал Shot. Знаменитость страдает от прогрессирующего ревматоидного артрита, а к проблемам со здоровьем также добавился невроз.
По данным издания, Хлебникова обратилась к врачам из-за сильных проблем с суставами. Женщине стало больно ходить, а пальцы на руках частично потеряли подвижность.
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«У нее началось онемение нескольких пальцев на руках: у них ухудшились чувствительность и подвижность», — написал канал.
Помимо этого, у артистки выявили невротическое расстройство, из-за которого человек хуже спит, быстрее устает и становится раздражительным.
Ранее Хлебникова стала инвалидом третьей группы. Ревматоидный артрит перешел на вторую стадию: начались изменения в суставах. У певицы также смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломам, аритмия и ишемическая болезнь сердца. Но артистка продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.
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