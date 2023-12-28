28 декабря 2023, 10:13
Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы — СМИ
Shot: певица Хлебникова стала инвалидом из-за ревматоидного артрита
Певица Марина Хлебникова стала инвалидом третьей группы из-за ревматоидного артрита, сообщил Telegram-канал Shot. По его данным, знаменитость в свои 58 лет с трудом передвигается.
Артистка регулярно обращается к ревматологу по поводу болей в суставах. Сейчас ее болезнь перешла на вторую стадию — наблюдаются изменения в суставах. Помимо этого, у певицы смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. С нового года она начнет получать льготы как инвалид.
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Хлебниковой прописали богатую кальцием диету, физиотерапию, лечебную физкультуру и поддерживающее лечение. По мнению медиков, у артистки велик риск перелома шейки бедра.
В последние годы у очень популярной в 1990-х годах певицы немало проблем со здоровьем. Недавно, попав в больницу с раной на ноге, она узнала о своей аритмии и ишемической болезни сердца.
А осенью 2021 года в ее квартире произошел пожар. Хлебникову госпитализировали с ожогами и отравлением угарным газом.
Марина Хлебникова
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