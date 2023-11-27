Знаменитости 27 ноября 2023, 02:56 Хлебникова узнала о проблемах с сердцем после травмы ноги Shot: у певицы Марины Хлебниковой появились серьезные проблемы с сердцем РИА «Новости»

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Врачи диагностировали у певицы Марины Хлебниковой аритмию и ишемическую болезнь сердца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Артистка узнала о проблемах с сердцем после того, как она обратилась ща помощью в больницу с открытой раной на пятке. Хлебникова проткнула ногу острым предметом. После того, как певица прошла обследование, у нее обнаружили два заболевания. Сейчас с ней работает кардиолог.

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Также Хлебникова страдает от артрита. Представитель певицы рассказал, что исполнительница продолжает выступать, несмотря на проблемы со здоровьем.

В ноябре 2021 года Хлебникову госпитализировали с ожогам и и отравлением угарным газом после пожара в квартире в Москве. Спасатели тушили его несколько часов.

Певица попала в реанимационное отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Причиной возгорания, по версии самой Хлебниковой, стало короткое замыкание.