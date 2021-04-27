Невестка Светличной рассказала о самочувствии актрисы

Светлана Светличная сама вызвала скорую помощь после того, как почувствовала недомогание. Она сама о себе заботится. Сейчас актриса чувствует себя хорошо. Об этом «360» рассказала ее невестка Ольга.

«Скорую вызвала сама. Она самостоятельная женщина, она ухаживает за собой», — сказала Ольга.

Слухи о том, что у Светличной произошел инсульт, невестка назвала чушью. По ее словам, даже если бы диагноз и был, то «это наши внутренние дела».

«Со Светланой Афанасьевной все в порядке, ее послезавтра выписывают. Кто ее снимал прошлым летом, мы до сих пор не знаем. Но травму ей нанесли очень приличную. Она не в шоу снималась, был документальный фильм о Дворжецком», — добавила Ольга.

При этом ранее сын Светличной Алексей Ивашов опроверг слухи о том, что его мама якобы упала на съемках.

Информация о госпитализации Светланы Светличной появилась 26 апреля. Ряд СМИ написал, что якобы у советской кинозвезды произошел инсульт. Однако позже стало известно, что причиной стали проблемы с давлением. Врачи быстро стабилизировали состояние пациентки, но решили оставить ее под присмотром из-за возраста. В этом году Светлане Афанасьевне исполнится 81 год.