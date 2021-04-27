Источник: Светличная ударилась головой на съемках перед госпитализацией

Заслуженная артистка Светлана Светличная ударилась головой во время съемки. Ночью актриса плохо спала, и под утро ей стало плохо. Прибывшие на место врачи госпитализировали ее в больницу. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

После проведенного осмотра медики поставили Светличной предварительный диагноз «инсульт с возможным кровоизлиянием». После в СМИ появилась информация, что причиной госпитализации стали скачки артериального давления. Врачи стабилизировали состояние актрисы, но оставили ее на одни сутки под наблюдением. Светлане Светличной уже 80 лет. Сын актрисы заявил, что маму готовят к выписке и уже сегодня она вернется домой.