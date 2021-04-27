Сын Светличной рассказал о состоянии актрисы после госпитализации

Актриса Светлана Светличная чувствует себя нормально. Уже завтра ее выпишут домой, заявил «360» ее сын Алексей Ивашов. По его словам, ни о каком инсульте речи не идет. Опроверг он и сообщения о том, что Светличная якобы упала на съемках и получила травму.

«У нее такой возраст, когда болезни одна за одной. Она не падала на съемках. Когда-то упала дома, но это было давно. Сама она говорит, что у нее все нормально», — подчеркнул Ивашов.

Навестить актрису сейчас поехала супруга Ивашова Ольга. Ранее Светличная на телеканале НТВ обвиняла пару в том, что они якобы пытались отравить ее ртутью из-за квартиры.

Информация о госпитализации кинозвезды появилась накануне. Ряд СМИ сообщил, что у артистки якобы произошел инсульт. Однако позже стало известно, что причиной стали проблемы с давлением. Медики быстро стабилизировали состояние пациентки, но решили оставить ее под присмотром из-за возраста. В этом году актрисе исполнится 81 год.