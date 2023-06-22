Эксклюзив 22 июня 2023, 14:03 «Это кто такое пишет?». Ассистент Тарасовой опровергла вызов скорой для тренера Ассистент Татьяны Тарасовой опровергла сообщения о плохом самочувствии тренера РИА «Новости»

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Ассистент Татьяны Тарасовой Аделина опровергла сообщения о якобы вызове скорой помощи для заслуженного тренера СССР по фигурному катанию. Ранее такие данные распространил Telegram-канал Mash.

«Это кто вам сказал так? Не знаю, кто что пишет. У нас все отлично», — подчеркнула Аделина.

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Сама Тарасова на телефонный звонок «360» не ответила.

По информации Mash, тренеру стало плохо и она потеряла сознание у себя дома. Обмороку предшествовали мигрень и онемение рук, уточнил источник Telegram-канала.

Информацию, что Тарасовой вызывали скорую, Mash публиковал в июне уже несколько раз. В начале этого месяца легендарная фигуристка в комментарии «360» уже опровергла сообщения, что ей якобы требовалась помощь врачей. Тогда она заверила, что самочувствие у нее хорошее.