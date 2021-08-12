«Нельзя напрягаться». МакSим окончательно перевели из реанимации

Певица МакSим, которую в понедельник перевели из реанимации в общую палату, продолжает восстанавливаться. Об этом представитель артистки сообщил РИА «Новости».

«Восстанавливается. Нельзя напрягаться, лежит», — сообщил представитель певицы.

МакSим была госпитализирована в середине июня, после концерта в Казани. Ее подключили к ИВЛ, хотя коронавирус не выявили. Больше месяца певица находилась в медикаментозной коме. А 3 августа стало известно, что МакSим пришла в себя. Исполнительницу перевели из реанимации в обычную палату 9 августа. Тогда же она впервые обратилась к поклонникам после комы. Певица думала, что была в коме два дня.

Врачи запретили МакSим давать концерты и совершать перелеты, пока она не восстановится. Ее представитель сообщал, что МакSим еще очень слаба и не сможет вернуться на сцену еще как минимум год.

Менеджер певицы Маргарита Соколова ранее рассказала, что МакSим уже в ближайшие недели могут выписать из больницы. Она состоятельно дышит, передвигается, общается и находится на связи по телефону.