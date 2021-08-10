Певицу МакSим ждет долгая восстановительная терапия после нескольких недель в искусственной коме в тяжелом состоянии. Выступать с концертами и выпускать песни артистка не будет минимум год.

Представитель МакSим рассказал РИА «Новости», что певица еще очень слаба и никуда не может ходить чисто физически.

«Марина <…> очень слабая, сама ходит еле-еле с очень сильными головокружениями. Концертов, новых песен не будет как минимум год — врачи строго запретили даже заниматься спортом», — подчеркнула он.

У певицы, добавила ее представитель, слабые легкие. Ее ждет долгая терапия и всестороннее восстановление.

«После 1,5 месяца комы она не готова к публичному вниманию», — заключила собеседница агентства.

МакSим подключили к аппарату ИВЛ 19 июня с отрицательным результатом теста на коронавирус. Несколько недель певица была в искусственной коме в тяжелом состоянии. 3 августа стало известно, что артистка в сознании, а состояние ее улучшается.