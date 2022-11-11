Эксклюзив 11 ноября 2022, 15:24 Представитель Некоглая не стал комментировать бритую голову блогера и его депортацию Представитель Некоглая отказался говорить о решении Мосгорсуда и состоянии блогера

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Представитель блогера Некоглая Роберто Панчвидзе не стал комментировать решение Мосгорсуда, который оставил без изменения приговор о выдворении тиктокера из России. В беседе с «360» он не стал отвечать на вопрос о том, как оценивает вынесенное постановление.

Не сообщил представитель блогера и о состоянии Некоглая. На заседании суда молодой человек появился с бритой головой. Панчвидзе сказал, что не видел снимков.

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По данным Telegram-канала Mash, волос Некоглай лишился в центре для мигрантов. Там ему сбрили шевелюру. На заседании Мосгорсуда он сказала, что ему стыдно, он кается и хочет, чтобы его скорее депортировали в Кишинев, потому что хочет домой.

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Решение о депортации блогера принял Пресненский суд. Помимо депортации, тиктокера оштрафовали на пять тысяч рублей. Блогера признали виновным в нарушении миграционного законодательства. Адвокаты Некоглая решили обжаловать этот приговор.

Ранее тиктокер записал пародию на видео с российским военным, который сбрасывал с себя украинские снаряды, летевшие на него с дрона.