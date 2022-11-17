Знаменитости 17 ноября 2022, 23:55 Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Тоскане — СМИ Adnkronos: в Тоскане неизвестные обокрали виллу российского бизнесмена Олега Тинькова

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Грабители вынесли драгоценности, сумки и часы и сотни тысяч евро из особняка российского предпринимателя Олега Тинькова в итальянском городе Форте-дей-Марми, сообщило агентство Adnkronos.

По предварительным данным, трое злоумышленников преодолели систему охраны, проникли в пустой дом, где вскрыли два сейфа. Про кражу первым узнал сторож, когда утром вернулся в дом и увидел беспорядок на вилле. Самого Тинькова и его родных нет в Тоскане, они находятся в Мексике.

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СМИ сообщили также, что в ночь на 15 ноября был ограблен еще один дом в Форте-дей-Марми. Это место традиционно считается пристанищем «магнатов». Хозяева в момент взлома были дома и напугали воришек. Злоумышленники успели скрыться, не попав в руки полиции.

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Ранее сообщалось, что Тиньков решил отказаться от российского гражданства, о чем написал в соцсетях. Через некоторое время он передумал и удалил пост.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что у Тинькова есть право выйти из гражданства РФ. По его информации, бизнесмен не ведет дела в стране.