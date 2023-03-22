Знаменитости 22 марта 2023, 13:58 Недовольные клиенты Блиновской потребовали проверить ее на отмывание денег — СМИ Shot: полиция проверит блогера Елену Блиновскую на уклонение от уплаты налогов Соцсети

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Полиция по заявлению клиентов проверит бухгалтерию блогера Елены Блиновской. Ее заподозрили в уклонении от уплаты налогов, рассказал источник Telegram-канала Shot.

Несколько участниц обратились в Генпрокуратуру России и заявили, что «королева марафонов» их обманула. Им не только не понравился эффект тренингов, но и финансовая сторона организации — женщины заподозрили, что Елена Блиновская использует ту же схему отмывания денег, что и Валерия Чекалина (Лерчек, ler_chek).

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Блогер отменила выступление в Дубае в начале марта, но открыла набор на ближайший марафон. Участие в нем обойдется в сумму от 10,8 тысячи до миллиона рублей в зависимости от пакета услуг. Клиенты Елены Блиновской уже жаловались на нее в полицию на некачественные услуги — они взяли кредиты, но изменить жизнь не смогли.

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Ранее Следком заинтересовался бизнесом блогера Александры Митрошиной. Ее заподозрили в уклонении от уплаты налогов за полтора года на сумму 120 миллионов рублей. По версии следствия, она переводила выручку на дополнительные ИП, чтобы не переходить с упрощенной на общую систему налогообложения.