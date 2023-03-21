Общество 21 марта 2023, 08:45 Следком взялся за неуплаченные налоги блогера Митрошиной СКР обвинил блогера Александру Митрошину в уклонении от уплаты налогов на 120 млн рублей "ВКонтакте"

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Блогера Александру Митрошину заподозрили в уклонении от уплаты налогов за полтора года на сумму 120 миллионов рублей. Правоохранители завели уголовное дело и провели обыски, сообщил Следственный комитет России.

Блогер, по версии следствия, с октября 2020 по май 2022 года получала доход от продажи своих курсов — гораздо больший положенного индивидуальным предпринимателям для работы по упрощенной системе налогообложения. Желая сэкономить на НДС и НДФЛ, которые нужно платить при переходе на общую систему налогообложения, она использовала аффилированные и контролируемые ИП. Следователи обвинили Александру Митрошину в том, что она перевела выручку со своего расчетного счета в эти фирмы и задолжала государству более 120 миллионов рублей.

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По делу об уклонении от уплаты налогов с физического лица столичный Следком с сотрудниками МВД провели обыски по месту регистрации Александры Митрошиной и других причастных к преступлению.

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Ранее фигурантами дела об отмывании 130 миллионов рублей стали блогер Валерия Чекалина (Лерчек, ler_chek) и ее супруг. Савеловский суд в качестве меры пресечения запретил им пользоваться интернетом, почтой и телефоном.