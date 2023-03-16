Знаменитости 16 марта 2023, 19:13 Блогер Лерчек попрощалась с подписчиками перед избранием меры пресечения Подпавшая под второе уголовное дело блогер Лерчек написала прощальный пост для подписчиков Соцсети

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Обвиняемая в легализации 130 миллионов рублей и уклонении от уплаты налогов в размере 311 миллионов рублей блогер Валерия Чекалина (Лерчек, ler_chek) оставила на своей странице в Instagram* прощальный пост перед судом по избранию меры пресечения.

Чекалина написала, что ей оказалось сложно выбрать фотографии для поста, «когда телефон в руках последние минуты».

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«Просто хотела сказать вам огромное спасибо за эти семь лет со мной. Тут. И вы знаете, что это не просто всего лишь страница. Это моя душа. Ваши Чекалины будут по вам скучать», — обратилась она к подписчикам.

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Московские следователи 16 марта предъявили обвинение Валерии Чекалиной и ее мужу Артему в незаконной легализации 130 миллионов рублей. По версии правоохранителей, в апреле 2021 года чета блогеров «отмыла» деньги и купила на них доллары США, чтобы скрыть незаконное происхождение средств. Следователи подали ходатайство для избрания Чекалиным меры пресечения.

Это уже второе уголовное дело, под которое подпала семья блогеров. В начале марта их обвинили в неуплате налогов на 311 миллионов рублей. Как выяснили следователи, индивидуальный предприниматель Чекалина пользовалась упрощенной схемой уплаты налогов, которая предусматривает ограниченное число сделок.

Предпринимательница раздробила бизнес и продала большее количество фитнес-браслетов, чем ей положено, а доход оформила на мужа и родственников.

* Социальная сеть Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.