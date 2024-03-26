Знаменитости 26 марта 2024, 15:06 «Не знал, что с ней делать». Фадеев назвал Гагарину самой сложной «фабриканткой» Продюсер Фадеев назвал певицу Гагарину самой сложной участницей «Фабрики звезд» РИА «Новости»

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Продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину самой сложной участницей шоу «Фабрика звезд». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

Во время участия в проекте Гагариной было 16 лет. Фадеев подчеркнул, что у него не было взаимопонимания с артисткой, что в конечном итоге привело к прекращению их профессиональных отношений. По его словам, та была самой молодой участницей и при этом — самой непростой.

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«Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — отметил продюсер.

Более гармоничные рабочие отношения у него сложились с Пьером Нарциссом. По словам продюсера, покойный певец не относился к себе слишком серьезно.

Фадеев добавил, что сейчас за деятельностью Гагариной он не следит.

«Мне все равно», — сообщил продюсер.

Гагарина ранее заявила, что не приняла участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд» из-за подготовки к концерту. Проект решили возродить на телеканале ТНТ.