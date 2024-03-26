26 марта 2024, 15:06
«Не знал, что с ней делать». Фадеев назвал Гагарину самой сложной «фабриканткой»
Продюсер Фадеев назвал певицу Гагарину самой сложной участницей «Фабрики звезд»
Продюсер Максим Фадеев назвал певицу Полину Гагарину самой сложной участницей шоу «Фабрика звезд». Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
Во время участия в проекте Гагариной было 16 лет. Фадеев подчеркнул, что у него не было взаимопонимания с артисткой, что в конечном итоге привело к прекращению их профессиональных отношений. По его словам, та была самой молодой участницей и при этом — самой непростой.
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«Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», — отметил продюсер.
Более гармоничные рабочие отношения у него сложились с Пьером Нарциссом. По словам продюсера, покойный певец не относился к себе слишком серьезно.
Фадеев добавил, что сейчас за деятельностью Гагариной он не следит.
«Мне все равно», — сообщил продюсер.
Гагарина ранее заявила, что не приняла участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд» из-за подготовки к концерту. Проект решили возродить на телеканале ТНТ.
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