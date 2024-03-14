Знаменитости 14 марта 2024, 16:09 Гагарина объяснила, почему не приняла участие в новой «Фабрике звезд» Гагарина отказалась участвовать в «Фабрике звезд» из-за подготовки к концерту Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певица Полина Гагарина заявила, что не примет участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд». Причину своего решения она назвала в интервью изданию «Комсомольская правда».

«Я ничего не смотрю и участвовать не буду», — заявила певица.

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По ее словам, она слышала о проекте, но сейчас в приоритете для нее стоят ее дети и подготовка к сольному концерту в «Лужниках», который состоится 29 июня.

Гагарина добавила, что хочет доказать, что в России могут делать шоу не хуже, чем на Западе. Так, на ее концерте будут огромные экраны размером с девятиэтажный дом. На самом мероприятии ожидается около 80 тысяч зрителей.

Гагарина получила известность после участия и победы в шоу «Фабрика звезд». Продюсером в том сезоне был Максим Фадеев. Теперь проект решили возродить на телеканале ТНТ.

На экраны уже вышли первые выпуски программы. В одном из них сын Тины Канделаки Лео швырнул микрофон и ушел с проекта.