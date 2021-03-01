«Не приводит к смерти»: врач рассказал о врожденном заболевании бывшей солистки Little Big

Умершая певица Анна Кастельянос с рождения страдала от ахондроплазии. Врач-ортопед рассказал «360» о том, как заболевание проявляется и может ли привести к смерти.

Действительный член Российского артроскопического общества Максим Королев отметил, что при этом заболевании кость более сглажена, а сустав сильнее разболтан.

«То есть это совершенно не то заболевание, которое приведет непосредственно к смерти. В более зрелом возрасте начинают болеть суставы. Это происходит после 20 лет и приводит к замещению суставов», — сказал собеседник «360».

У всех данное заболевание протекает по-разному, заключил Королев. У кого-то к 20 годам начинаются проблемы, у кого-то к 40. В этом отношении тут нет четкой градации. Однако на качество и продолжительность жизни оно не влияет, напомнил врач.

Также он напомнил, что такие заболевания лечатся. По его мнению, требуется динамическое наблюдение.

«Люди с подобными сложностями находятся под наблюдением у ортопеда. Должен проводиться постоянный курс реабилитации вроде занятий по плаванию, лечебной гимнастики. Прием специфических лекарственных препаратов не требуется. Если есть какие-то жалобы все равно, то ортопед потом назначает какие-то операции», — заявил травматолог-ортопед.

То, что певица в последнее время находилась в лежачем положении, жаловалась на боли в спине, он назвал проявлением заболевания.

В Санкт-Петербурге скончалась бывшая участница группы Little Big Анна Кастельянос, известная как Анна Каст. Тело актрисы и модели волонтеры обнаружили в ее квартире на Рыбацком проспекте.