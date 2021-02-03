Little Big установили рекорд на русском YouTube

Клип российской группы Little Big на песню Skibidi набрал рекордное количество просмотров на YouTube. В русском сегменте хостинга это первый музыкальный ролик, у которого более полумиллиарда просмотров.

Коллектив сообщил о достижении в своем официальном аккаунте Instagram. В настоящий момент у клипа 500 420 734 просмотров. Его положительно оценили 3,9 миллиона раз.

До Skibidi другим музыкальным видеоклипам на русском YouTube не удавалось добиться таких результатов, уточнила «Газета.ru».

В 2018 году песню Skibidi включили в альбом Antipositive, Pt. 2. Вместе с выходом клипа запустили челлендж, участникам которого предложили показать танцевальные движения из ролика.

Группа Little Big в 2020 году должна была представлять Россию на Евровидении. Международный песенный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. В 2021-м полноценным он тоже не будет. Пока организаторы только сообщили о трех вариантах проведения конкурса, не уточняя какие-либо подробности.