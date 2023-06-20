Знаменитости 20 июня 2023, 03:58 «Не могу выздороветь». Лариса Гузеева намекнула на уход с «Давай поженимся!» Актриса Лариса Гузеева отреагировала на возвращение в эфир передачи «Давай поженимся!» YouTube

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Гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил о возвращении шоу «Давай поженимся!» на экраны с 19 июня. Актриса Лариса Гузеева сухо прокомментировала заявление Эрнста, сообщило издание 7days.ru.

Слова Эрнста актриса прокомментировала односложно. Гузеева посоветовала тем, кому интересен этот вопрос, звонить непосредственно на канал. Некоторые поклонники передачи объяснили такую реакцию тем, что ведущая скоро покинет почетный пост главной свахи страны.

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Также ведущая косвенно подтвердила слухи об уходе из «Давай поженимся!». Вместо дня в студии на съемках, Гузеева занималась домашними делами. Сначала у нее была встреча с массажистом, а потом она варила пельмени для друзей своей дочери. Также ведущая пожаловалась на плохое самочувствие.

«Никак не могу выздороветь! Все из-за этих кондиционеров ужасных», — сообщила она изданию.

Зрители увидят шоу «Давай поженимся!» уже в конце июня, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Одним из первых на новость о возвращении на Первый канал шоу «Давай поженимся!» отреагировал шоумен Гарик Харламов. В своих соцсетях он рассказал, что рад возвращению в эфир этой телепередачи.

Шоу «Давай поженимся!» перестали показывать на Первом канале в конце февраля 2022 года. На телеканале такие изменения объяснили, что в сетку вещания добавили больше общественно-политических программ.