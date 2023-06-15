Общество 15 июня 2023, 19:02 Эрнст назвал сроки возвращения шоу «Давай поженимся!» Гендиректор Первого канала Эрнст: шоу «Давай поженимся!» вернется в эфир в конце июня YouTube

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Показы шоу «Давай поженимся!» возобновят в конце июня. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По словам Эрнста, снимать новые выпуски передачи «Давай поженимся!» начнут 19 июня.

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«Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — отметил генеральный директор Первого канала.

Ведущая программы Лариса Гузеева отказалась комментировать информацию о скором возвращении шоу в эфир. Она переадресовала все вопросы по этой теме Первому каналу.

Передача «Давай поженимся!» перестала выходить на экраны в конце февраля 2022 года. Тогда пресс-служба Первого канала пояснила, что сетку вещания изменили в пользу общественно-политических программ.

В сентябре прошлого года Эрнст сообщил о решении постепенно возвращать на экраны развлекательный контент. Тогда же на Первом канале опровергли сообщения о планах закрыть шоу «Давай поженимся!».

В апреле телеведущий Иван Ургант заявил, что его передача скоро вернется в эфир Первого канала. Шоу «Вечерний Ургант», как и «Давай поженимся!», пропало с экранов в конце февраля прошлого года.