Знаменитости 17 июня 2023, 03:48 Харламов прокомментировал возвращение в эфир шоу «Давай поженимся!» Шоумен Харламов назвал возвращение шоу «Давай поженимся!» радостной новостью РИА «Новости»

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Шоумен Гарик Харламов отреагировал на новость о возвращении на Первый канал шоу «Давай поженимся!» В своих соцсетях он сообщил, что очень рад возвращению в эфир этой телепередачи.

«Самая радостная новость для меня за последнее время! Ура!» — написал он.

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Читателей это развеселило. Они сразу стали предлагать ему поучаствовать в шоу в той или иной роли. Одни предложили стать соведущим Ларисы Гузеевой, другие — выступить в роли жениха.

Ранее стало известно, что телепередача снова появится в эфире уже со дня на день. Об этом сообщил гендиректор Первого канала Константин Эрнст в кулуарах ПМЭФ. Первый выход запланирован уже на 19 июня. При этом Гузеева эту информацию никак не прокомментировала.

Шоу «Давай поженимся!» перестало выходить на экраны в конце февраля 2022 года. На телеканале объяснили, что сетку вещания пришлось изменить, чтобы добавить больше общественно-политических программ.