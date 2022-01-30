Названы возможные дата и место похорон Леонида Куравлева

Леонида Куравлева похоронят в родственном захоронении на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких народного артиста РСФСР.

Церемонию прощания с актером планируют провести в Центральном доме кинематографистов. Похороны Леонида Куравлева могут пройти 1 или 2 февраля на Троекуровском кладбище.

Лев Прыгунов ранее в беседе с «360» назвал Куравлева самым гениальным русским актером, который сыграл только на 10-15% того, чего мог. Своими воспоминаниями о работе с ним также поделились актриса театра и кино Лариса Лужина, которая снималась с ним в трех картинах.

Актер скончался 30 января в возрасте 85 лет. За свою карьеру он сыграл более 200 ролей в кино, самыми известными фильмами стали «Афоня», Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». В первых числах января Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке, у него диагностировали воспаление легких, коронавирус не подтвердился. После выписки 22 января актера перевели в другое учреждение. СМИ писали, что Куравлева положили в один из столичных хосписов.