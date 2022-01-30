«Думала, что он выкарабкается». Лариса Лужина поделилась воспоминаниями о Леониде Куравлеве

Леонид Куравлев был гениальным артистом и очень хорошим партнером, который всех заряжал своей энергией. Своими воспоминаниями о совместной работе с народным артистом РСФСР с «360» поделилась актриса театра и кино Лариса Лужина.

Лужина играла вместе с Куравлевым в трех картинах. Она призналась, что ей очень больно осознавать то, что его больше нет. И хоть в последнее время они не общались, он оставил в памяти только хорошее.

«Я думала, что он выкарабкается, хоть еще поживет пару лет хотя бы. Но видите, как случилось. Ну что делать. Время такое, мы все, как говорится, стоим на пороге, болезнь еще берет свое. Соболезную, мне очень больно, очень трудно говорить. Я хоть с Леней и не общалась последнее время, мы с ним все-таки три картины отработали. И я вспоминаю с добрым чувством это время, это были разные годы, 1970-е, потом 1980-е, 1990-е», — рассказала Лужина.

Куравлев вдохновлял всех артистов, которым выдалась возможность работать вместе с ним.

«Конечно, я вспоминаю о нем как об очень хорошем партнере, гениальном артисте, удивительном человеке, очень добром, с хорошими добрыми голубыми глазами, с лукавой такой улыбкой. С ним было прекрасно, приятно работать, потому что он очень органичен, настолько, что ты сама берешь его органику на себя, поэтому он просто помогал актерам работать в сценах, на площадке», — сказала она.

Лужина выразила сожаление в связи с тем, что Куравлев мог сыграть больше ролей в кино.

«Я в последнее время с ним не общалась, и жалко, что он так мало в последнее время работал. Очень обидно, что режиссеры как-то забывают об актерах, таких актерах, которые просто необходимы, чтобы зритель видел их на экране. Он бы мог еще много радости зрителям принести своим талантом, своей гениальностью, своей добротой, своим сердцем. Но, к сожалению, вот так вот. Человек ушел. Как говорят, смерти нет, а есть любовь и память сердца. Вот она и будет, эта память, с нами, со мной, по крайней мере, пока я хочу по этой земле», — сказала актриса.

Лев Прыгунов, который играл с Куравлевым в фильме «Безотцовщина», ранее признался «360», что считает его самым гениальным русским актером.

Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет. Об этом стало известно в воскресенье, 30 января. Актер запомнился ролями в таких советских фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и многих других.