«Он сыграл на 10-15% того, чего мог». Прыгунов назвал Куравлева самым гениальным актером

Смерть народного артиста РСФСР Леонида Куравлева шокировала актера Льва Прыгунова, который играл вместе с ним в фильме «Безотцовщина». Прыгунов поделился своими воспоминаниями об ушедшем коллеге с «360».

«Это мой любимый актер, любимый человек. Я, к сожалению, с ним в последнее время не общался, не знаю, почему это получилось. Но вы знаете, лично я его считаю самым гениальным актером русским. Но он сыграл на какие-то 10-15% того, чего он мог», — сказал Прыгунов.

Леонид Куравлев был не только талантливым актером, но и очень хорошим человеком. Прыгунов сказал, что у них были и общие политические взгляды.

«У него все вместе — и энергия, и ум, и порядочность. Он был очень порядочный человек. Люто ненавидел советскую власть, в чем мы и сошлись с ним. Но талантище несусветный был. Замечательный человек был», — признал он.

Ранее своими воспоминаниями о Куравлеве с «360» поделились режиссер и сценарист Виктор Дюнин, актриса Валентина Талызина и актер Михаил Васьков.

О смерти Леонида Куравлева стало известно в воскресенье, 30 января. Актеру было 85 лет. Он запомнился многим своими ролями в фильмах «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», «Золотой теленок» и других. В начале января Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. После выписки его перевели в другое медучреждение.