Знаменитости 30 марта 2023, 17:25 Названа стоимость выступления супруги Меладзе певицы Джанабаевой Shot: жена Меладзе певица Альбина Джанабаева берет за выступление 850 тысяч рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

После массовой отмены концертов певца Валерия Меладзе его супруга и бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева выступает на корпоративах за 850 тысяч рублей. Райдер исполнительницы опубликовал Telegram-канал Shot.

В опубликованном документе говорится, что в команду певицы входят семь человек. Поэтому выступление возможно при условии парковочных мест на шесть машин рядом с площадкой, двух гримерок с туалетом или рядом, а также небольшого количества закусок, чая и кофе.

Реклама

Как напомнил Life, артистка не так давно вернулась в Россию. На просьбу прокомментировать скандалы со своим мужем она привела цитату из сериала «Доктор Хаус»: «Не будь жмотом — дай человеку второй шанс».

Общественники направили уже несколько жалоб в правоохранительные органы России с требованием проверить Валерия Меладзе на финансирование ВСУ. Накануне обращение в Генеральную прокуратуру направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Он указал, что певец выступал с критикой специальной военной операции, а также напомнил, что новогодний скандал, в который угодил Меладзе, когда на корпоративе в Дубае он процитировал лозунг украинских националистов.