Знаменитости 20 марта 2024, 02:55 Никита Кологривый укусил официантку за ногу и устроил дебош в ресторане в Новосибирске «Абзац»: актер Кологривый устроил дебош в ресторане в Новосибирске РИА «Новости»

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Актер из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый в ночь на 19 марта устроил громкий дебош в одном из ресторанов Новосибирска. Об этом сообщило интернет-издание «Абзац».

Сотрудники заведения рассказали, что актер в пьяном виде подрался с двумя сотрудниками ресторана.

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«Так сказать, применял физическое воздействие на сотрудников. На почве сильного опьянения, сексуального интереса к женской половине персонала», — рассказали сотрудники ресторана.

Звезда сериала особое внимание уделил одной из сотрудниц заведения: лег к ней на колени и стал склонять к интимной близости. Девушка отказала, после чего Кологривый укусил ее за ногу и стал заламывать ей руки. Дело передали в полицию.

Днем 18 марта Кологривый устроил скандал после встречи с фанатами в Новосибирске. Актер поругался с организаторами мероприятия.