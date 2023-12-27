Знаменитости 27 декабря 2023, 16:35 Настя Ивлеева задолжала налоговой более 130 миллионов рублей Mash: блогер Настя Ивлеева не уплатила 137 млн рублей налогов за три года Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Блогер и телеведущая Настя Ивлеева задолжала Федеральной налоговой службе 137 миллионов рублей за период с 2020 по 2022 год. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, изначально долг звезды «Орла и решки» по налогам за три года работы составлял более 150 миллионов рублей. Из них знаменитость выплатила лишь 13 миллионов. Поскольку остальную сумму Ивлеева до сих пор не перечислила, началась налоговая проверка.

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В ФНС также допустили, что блогер использовала дробление бизнеса. Предполагается, что телеведущая оказывала одни и те же услуги по упрощенной системе налогообложения в статусе ИП и через ООО «Ивлеева Продакшн». Так знаменитость могла исключить увеличение дохода каждой из организаций и не переходить на системы налогообложения с повышенной ставкой.

Авторы Mash указали, что по юридическим адресам фирм Ивлеевой начались обыски. Общая выручка со всех реклам, бизнесов и курсов блогера за 2022 год могла составить около 600 миллионов рублей.

Настя Ивлеева подверглась массовой критике после скандальной вечеринки, которую она организовала в столичном клубе «Мутабор». После этого мероприятия продюсер «Бригады» и каскадер Александр Иншаков решил взыскать с телеведущей один миллиард рублей. Знаменитость уже принесла публичные извинения за вечеринку.