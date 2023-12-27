Важное 27 декабря 2023, 14:35 «Прошу меня помиловать». Песков не захотел обсуждать «голую» вечеринку Ивлеевой Песков отказался обсуждать скандал с «голой» вечеринкой Ивлеевой РИА «Новости»

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В Кремле не стали комментировать скандал вокруг «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24» отказался обсуждать эту тему.

Официальному представителю Кремля задали вопрос о том, справедлива ли «отмена» артистов после их участия в мероприятии телеведущей.

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«Прошу меня помиловать, давайте останемся единственными людьми, кто это не обсуждает», — ответил Песков.

Ивлеева 20 декабря организовала вечеринку в клубе «Мутабор». По дресс-коду гости мероприятия должны были прийти в полуобнаженном виде.

На вечеринке присутствовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Глюкоза и другие. Ивлееву раскритиковали за откровенную тематику мероприятия, после чего она публично извинилась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заступилась за участников вечеринки. Он отметила, что у них есть шанс исправиться.