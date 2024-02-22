22 февраля 2024, 01:31
Налоговая ответила на слухи о долгах Владимира Соловьева
ФНС назвала фейком информацию о задолженности у телеведущего Соловьева
Федеральная налоговая служба России прокомментировала РИА «Новости» сообщение о наличии задолженности у телеведущего Владимира Соловьева. В ФНС назвали эту новость фейком.
«ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует», — сообщили в налоговой службе.
Реклама
В ведомстве отметили, что налогоплательщик Соловьев исправно и своевременно исполняет налоговые обязательства. Информацию, распространенную ранее Telegram-каналами, о задолженности в ФНС назвали фейком.
Ранее в Сети появилась информация, что задолженность перед налоговой службой имеет певец Филипп Киркоров. Звезде якобы заблокировали счета в трех банках из-за неоплаченных страховых взносов. Эту информацию опровергла пресс-секретарь исполнителя.
Долги
Фейковые новости
Россия
ФНС РФ
Владимир Соловьев
Реклама
Реклама