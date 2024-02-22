Знаменитости 22 февраля 2024, 01:31 Налоговая ответила на слухи о долгах Владимира Соловьева ФНС назвала фейком информацию о задолженности у телеведущего Соловьева РИА «Новости»

Читать 360tv в

Федеральная налоговая служба России прокомментировала РИА «Новости» сообщение о наличии задолженности у телеведущего Владимира Соловьева. В ФНС назвали эту новость фейком.

«ФНС России не подтверждает информацию о наличии долга у Соловьева Владимира Рудольфовича. На 21 февраля 2024 года долг отсутствует», — сообщили в налоговой службе.

Реклама

В ведомстве отметили, что налогоплательщик Соловьев исправно и своевременно исполняет налоговые обязательства. Информацию, распространенную ранее Telegram-каналами, о задолженности в ФНС назвали фейком.

Ранее в Сети появилась информация, что задолженность перед налоговой службой имеет певец Филипп Киркоров. Звезде якобы заблокировали счета в трех банках из-за неоплаченных страховых взносов. Эту информацию опровергла пресс-секретарь исполнителя.