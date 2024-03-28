28 марта 2024, 14:53
«Начало колбасить». Лазарев возьмет паузу в карьере
Певец Лазарев объявил о временной паузе в музыкальной карьере из-за усталости
Певец Сергей Лазарев объявил, что возьмет временную паузу в своей музыкальной карьере. На премии «Новое Радио AWARDS» он признался журналистам, что сильно устал.
«Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. <…> Меня начало колбасить еще две недели назад», — заявил певец.
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Лазарев уточнил, что обнаружил себя в таком состоянии, когда он больше не может продолжать гастролировать. Поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.
«Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год», — заключил артист.
Лазарев отпразднует день рождения 1 апреля.
Ранее о планах ограничить количество выступлений сообщила певица МакSим. В свою очередь блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вовсе отменила тур по России и заявила о смене имиджа.
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Сергей Лазарев
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