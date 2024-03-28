Знаменитости 28 марта 2024, 14:53 «Начало колбасить». Лазарев возьмет паузу в карьере Певец Лазарев объявил о временной паузе в музыкальной карьере из-за усталости Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Певец Сергей Лазарев объявил, что возьмет временную паузу в своей музыкальной карьере. На премии «Новое Радио AWARDS» он признался журналистам, что сильно устал.

«Я сейчас возьму небольшую паузу, просто чтобы отдохнуть. <…> Меня начало колбасить еще две недели назад», — заявил певец.

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Лазарев уточнил, что обнаружил себя в таком состоянии, когда он больше не может продолжать гастролировать. Поэтому ему нужно время, чтобы прийти в себя.

«Нужно перезагрузиться, чтобы войти в мой новый 41-й год», — заключил артист.

Лазарев отпразднует день рождения 1 апреля.

Ранее о планах ограничить количество выступлений сообщила певица МакSим. В свою очередь блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) вовсе отменила тур по России и заявила о смене имиджа.