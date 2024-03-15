Знаменитости 15 марта 2024, 16:53 Певица МакSим опровергла сообщения об уходе со сцены StarHit: певица МакSим опровергла слухи об отмене концертной деятельности РИА «Новости»

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Певица МакSим опровергла слухи о том, что собирается приостановить свою концертную деятельность и начать петь под фонограмму на корпоративах. Она сделала это заявление в беседе с изданием «СтарХит».

Певица объяснила, что из-за прохождения лечения от алкогольной зависимости она действительно на некоторое время отошла от выступлений, однако уже возобновила концертную деятельность и успела провести несколько концертов.

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«Речь скорее шла о том, что в том количестве, в котором раньше, концертов в ближайшее время не будет. Я и сама говорила об этом в интервью. Выступления надо ставить в соответствие со своими силами и возможностями. Но они будут — и билетные, и корпоративы, и различные публичные мероприятия», — прокомментировала исполнительница.

Информация о выступлениях под фонограмму вызвала у нее удивление и смех, ведь даже в плохом состоянии она продолжала выходить на сцену и петь вживую.

«Вы сами видели некоторые видео в интернете, которые доказывают, что под фонограмму я не выступаю ни в каких ситуациях», — отметила певица.

Если здоровье не позволяло МакSим выступать, концерты отменяли, иногда за день до мероприятия.

Сообщение о том, что певица решила приостановить концерты после лечения от алкогольной зависимости, как она считает, распространил кто-то из бывших сотрудников.