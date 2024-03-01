Знаменитости 01 марта 2024, 15:03 Инстасамка отменила тур по России Mash: Инстасамка отменила тур по России для смены имиджа Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Певица и блогер Инстасамка отменила тур по России. Причина этому — пристальное внимание активистов к текстам и внешнему артистки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным авторов статьи, в этом году девушка будет выступать только на клаб-шоу с пометкой 18+. В регионах уже отменили все концерты. Со слов организаторов, это решение поддержала и сама Инстасамка.

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Она пришла к выводу, что хочет поменять амплуа в ближайшее время: отказаться от провокационных текстов и начать работать на более взрослую аудиторию.

Смену творческого вектора и образа можно будет увидеть приблизительно в 2025 году. Тогда же возобновится концертная деятельность Инстасамки на разных площадках страны.

В конце декабря девушка попала в список «счастливчиков», которым повезло не прийти на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой.