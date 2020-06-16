    16 июня 2020, 12:15

    Муж Норкиной показал, что она купила незадолго до смерти

    Дарья Морозова

    Андрей Норкин выложил фото старинной печи, которую его супруга Юлия Норкина заказывала незадолго до смерти. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Instagram.

    «А вот, друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала!» — написал Норкин. Он уточнил, что «если снять крышку, туда встает казан, так что получается приятное с полезным».

    Теле- и радиоведущая Юлия Норкина умерла 4-го июня из-за проблем с сердцем. Женщине было 53 года. Прощание с ней прошло 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

    Друг ее супруга историк Евгений Спицын рассказал, что Андрей познакомился с Юлией, когда ему было 17 лет. «Всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили», — отметил он. Слухи про измены Норкина на работе Спицын назвал бредом. По его словам, работа настолько выматывала телеведущего, что там было точно не до романов. Тем более с ним работала редактором дочь Саша. По словам историка, за 35 лет брака Андрей Норкин все так же любил Юлию.