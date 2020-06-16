Муж Норкиной показал, что она купила незадолго до смерти

«А вот, друзья, гляньте-ка на наше дачное приобретение! Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала!» — написал Норкин. Он уточнил, что «если снять крышку, туда встает казан, так что получается приятное с полезным».

Теле- и радиоведущая Юлия Норкина умерла 4-го июня из-за проблем с сердцем. Женщине было 53 года. Прощание с ней прошло 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном Пушкине.

Друг ее супруга историк Евгений Спицын рассказал, что Андрей познакомился с Юлией, когда ему было 17 лет. «Всю жизнь он любил только ее, душа в душу жили», — отметил он. Слухи про измены Норкина на работе Спицын назвал бредом. По его словам, работа настолько выматывала телеведущего, что там было точно не до романов. Тем более с ним работала редактором дочь Саша. По словам историка, за 35 лет брака Андрей Норкин все так же любил Юлию.