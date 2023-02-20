Знаменитости 20 февраля 2023, 13:56 Муж актрисы Анастасии Заворотнюк накопил штрафы за парковку у ее клиники Kp.ru: ФССП разыскивает мужа Анастасии Заворотнюк Чернышева за штрафы на 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Федеральная служба судебных приставов возбудила исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов фигуриста Петра Чернышева. Он десятки раз за последние месяцы нарушил правила парковки у клиники, где лечится его жена актриса Анастасия Заворотнюк, рассказал сайт kp.ru.

Большинство штрафов выписали на сумму 5000 рублей, а в общей сложности автомобилист с октября-ноября задолжал 91,5 тысячи рублей. Судебные приставы заинтересовались неплательщиком, ему грозит начисление пеней и принудительное списание денег со счетов. Журналисты выяснили, что Петра Чернышева наказывали за неправильную парковку у частной клиники, где лечится Анастасия Заворотнюк.

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Член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков сказал, что из-за глиобластомы ей удалили большой участок мозга и вряд ли актриса сможет вернуться к работе. Она чудом выжила, потеряла возможность самостоятельно ходить и прежнюю внешность. С такой болезнью прогноз, по словам специалиста, неутешительный.

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Камера видеофиксации нарушений в начале февраля сняла Петра Чернышева за рулем машины с неизвестной женщиной — поклонники узнали в ней сильно изменившуюся Анастасию Заворотнюк. Ее дочь не стала ни опровергать, ни подтверждать это предположение.