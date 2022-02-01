Камеры видеонаблюдения сняли мужа Заворотнюк в компании неизвестной женщины

Фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, попал в объектив камеры наблюдения во время поездки на автомобиле. На пассажирском сиденье рядом с ним находилась неизвестная женщина, похожая на заболевшую актрису. Кадр опубликовал Telegram-канал «НеМалахов».

На опубликованном кадре видно, что Чернышев за рулем. Рядом с ним находится неизвестная пожилая дама с короткой стрижкой.

По данным сайта popcornnews, в руки администраторов Telegram-канала попало «письмо счастья» за неоплаченные Чернышевым штрафы за нарушение правил дорожного движения. Понять, супруга рядом с фигуристом или нет, не удается из-за низкого разрешения снимка.

Как выяснил сайт kp.ru, Чернышев часто управляет машиной, которая зарегистрирована на имя его тещи — Валентины Борисовны Заворотнюк. Так что не исключено, что сидящая рядом женщина — мать актрисы.

Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк агрессивную опухоль мозга в 2019 году. СМИ сообщали, что лечение звезда сериала «Моя прекрасная няня» проходила в московской клинике, но помочь ей там не смогли. Семья забрала актрису домой.

Знакомые Заворотнюк неоднократно утверждали, что после курса химиотерапии актрису узнать можно с трудом, именно поэтому она прекратила появляться на публике. Семья неоднократно опровергала сообщения об ухудшении здоровья Анастасии.