Дочь Заворотнюк ответила на вопрос о женщине в машине с Петром Чернышевым

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна отреагировала на публикацию снимка автомобиля, в котором едут фигурист Петр Чернышев и неизвестная женщина. В Сети предположили, что это актриса, изменившаяся после болезни.

Вопрос об этом снимке Анне Заворотнюк задали ее подписчики в Instagram. В Stories она не стала ни подтверждать, ни отрицать, что на фото может быть ее мать, написал Super.

«Не понимаю, как люди не боятся, ведь все мы под Богом ходим», — написала дочь актрисы.

Кадр попал в Сеть в начале февраля. После этого kp.ru обратилась к физиогномистам, чтобы они могли сказать, действительно ли рядом с водителем сидит Анастасия Заворотнюк.

Эксперт по безопасности Александр Власов заявил изданию, что качество кадра не позволяет подтвердить с точностью, что на пассажирском сиденье находится актриса. Другой специалист, Олег Воеводин, сказал, что это точно Анастасия Заворотнюк. Он напомнил, что во время глиобластомы головного мозга у певицы Жанны Фриске тоже очень сильно изменилось лицо.

О том, что у Заворотнюк обнаружили глиобластому, стало известно в 2018 году. Ее семья почти не раскрывает информацию о состоянии, сама актриса не появляется на публике.