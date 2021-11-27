Мошенники обманули россиянку от имени дочери Заворотнюк

Мошенники развели подругу дочери актрисы Анастасии Заворотнюк Анны на 50 тысяч рублей. Они связались с жертвой от ее имени и попросили деньги, сославшись на тяжелую ситуацию с матерью. Об этом Анна Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram.

«Они надавили на самое больное, сказали, что у меня такая ситуация с мамой и мне срочно нужны деньги. Хочу сказать еще раз, что я никогда не беру деньги в долг, у меня такой принцип, лучше я голодной останусь», — написала дочь актрисы.

Анна добавила, что даже если ей придется нарушить свой принцип, то она лично встретится с человеком или хотя бы позвонит.

Актриса Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с тяжелой болезнью — глиобластомой. Она долгие месяцы провела в больнице в тяжелом состоянии, где врачи боролись за ее жизнь. Сейчас актриса находится дома — ее состояние нормализовалось. Она в удовлетворительном состоянии. В мае Анна Заворотнюк призналась, что болезнь матери «перевернула ее вверх дном» и она впала в депрессию, которую лечила полтора года.