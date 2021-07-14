Появились новые подробности жизни борющейся с раком Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая тяжело болеет, много времени сейчас проводит на свежем воздухе. Об этом рассказал режиссер Анатолий Демидов. По его словам, состояние артистки сейчас нормализовалось.

«Мне наши общие с Заворотнюк знакомые, вхожие в дом, рассказали, что в настоящее время состояние Насти нормализовалось и остается удовлетворительным», — сообщил Демидов kр.ru.

Он добавил, что актриса сейчас находится в ремиссии и живет в своем загородном доме в подмосковном Крекшине. Она в сознании и адекватно на все реагирует.

«Много времени проводит во дворе на свежем воздухе, в коляске. Ее всегда сопровождает нанятая сиделка. Одну Анастасию никогда не оставляют. <…> Мой знакомый совсем недавно видел Настю. Говорит, что она не стала с ним общаться, но поздоровалась, улыбнулась», — добавил режиссер.

Водные процедуры ей сейчас запрещены. Она продолжает принимать обезболивающие препараты. По его словам, родные рассказывают о головные болях и коротких потерях сознания у Заворотнюк. Однако боли не такие сильные, как раньше.

В сентябре 2019 года СМИ написали, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали глиобластому — рак мозга. По неподтвержденной информации, тогда она находилась в тяжелом состоянии. Семья за два года не дала ни одного официального комментария о диагнозе артистки. Также ее всячески оберегают от внимания общественности.

Недавно дочь Заворотнюк Анна рассказала в соцсетях, что находилась в депрессии в последние годы. Девушка отметила, что до сих пор проходит лечение.