Дочь Заворотнюк рассказала о своем лечении после болезни матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала в Stories на своей странице в Instagram о своем лечении после болезни матери.

Девушка призналась, что болезнь матери окончательно перевернула ее «вверх дном», и она узнала, что такое «настоящая депрессия».

«Я лечилась на протяжении полутра лет и до сих пор это делаю. Когда я выздоровею полностью и найду в себе силы рассказать вам свою историю, я обязательно это сделаю. Так как я хочу помочь и подсказать какие-то вещи людям, которые проходят через тяжелые ситуации», — написала Анна.

До этого Анна Заворотнюк поделилась мнением о браке и содержанках. На своей странице в Instagram 25-летняя девушка задала подписчикам вопрос, что бы они выбрали: любовь или деньги. Сама Анна отметила, что считает брак ответственным шагом, на который следует идти только тогда, когда уверен в партнере. Она добавила, что для начала нужно узнать мужчину в быту.