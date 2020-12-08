Наказать рублем за веселье. Как вечеринки Милохина и Бони привели рестораны к проверкам

Пир во время пандемии обернулся сразу для нескольких столичных заведений штрафными санкциями. Роспотребнадзор обратил внимание на вечеринки Дани Милохина и Виктории Бони. Гостей в ресторанах было много, а коронавирусными ограничениями даже не пахло. Но на похождениях телеведущей и тиктокера проверки ведомства не закончились.

Ресторан Моргенштерна

Популярный TikTok-блогер Даня Милохин 6 декабря с размахом отметил свой день рождения. Для проведения праздника он выбрал ресторан Kaif Provenance рэпера Моргенштерна. Исполнителю же вечеринка вылилась в риск закрытия заведения.

«Выявлены нарушения посетителями ресторана, <…> совладельцем которого является певец Моргенштерн. Нарушения были зафиксированы в ходе празднования дня рождения популярного тиктокера и певца Дани Милохина», — сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

Он пояснил, что во время вечеринки гости заведения не соблюдали социальную дистанцию и нарушали масочно-перчаточный режим. Всего в ресторане находились более 200 человек. Такое количество посетителей просто не дало организаторам обеспечить соблюдение мер безопасности.

Все материалы уже передали в Роспотребнадзор, чтобы решить вопрос о наказании. Михайлов уточнил, что заведению рэпера может грозить штраф до 300 тысяч рублей. Если был нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то сумма увеличится до одного миллиона рублей. Кроме того, вместо штрафа ресторан могут просто закрыть на 90 дней по решению суда.

Вечеринка Бони

Аналогичные санкции грозят и столичному ресторану Balzi Rossi, где прошел день рождения телеведущей Виктории Бони. Инспекторы ОАТИ лично не приезжали в заведение. Нарушения они выявили, изучив сообщения СМИ и соцсетей.

«В ходе мониторинга 5 декабря были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима, а также грубые нарушения социального дистанцирования посетителями ресторана Balzi Rossi <…> в ходе празднования дня рождения телеведущей Виктории Бони», — рассказал Михайлов.

Сама Боня поделилась кадрами с вечеринки в Instagram. На фотографиях виновница торжества позирует с Андреем Малаховым, Анной Седоковой, Эвелиной Бледанс и другими знаменитостями. При этом ни о каких средствах защиты и речи не идет.

В конце ноября телеведущая улетела отдыхать в ОАЭ. В Москву она вернулась специально для праздника. Боне 27 ноября исполнился 41 год.

«Ни расстояние, ни карантин, ни закрытые границы не помешали мне прилететь в Москву и отпраздновать день рождения в кругу близких друзей и приятелей», — отметила телеведущая в соцсети.

«Песня года — 2020»

Россияне увидят концерт «Песня года» в эфире только в январе, но съемки новогоднего шоу уже прошли на сцене «ВТБ Арены». После концерта стали появляться сообщения о нарушении ограничительных мер, которые поспешили опровергнуть организаторы.

«Было продано ровно 25% билетов, как предписано Роспотребнадзором, а сообщения в соцсетях пусть комментируют соцсети», — заявили в компании АРС.

В пресс-службе УК «Динамо» также заверили, что выступления проводились при строгом соблюдении всех правил. Но сотрудники Роспотребнадзора изучили кадры в Сети и приступили к административному расследованию. Выяснилось, что большинство зрителей были в зале без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Если при расследовании факты нарушений подтвердятся, то АО «Управляющая компания „Динамо“» заплатит штраф или же приостановит свою работу.

Выступление Кипелова

Если первые два заведения еще только ждут решения Роспотребнадзора, то московский Adrenaline Stadium уже опечатан. Причиной закрытия стало несоблюдение установленных антиковидных правил при выступлении рок-группы «Кипелов».

«4 декабря 2020 года, во время концерта музыканта Валерия Кипелова, в клубе Adrenaline Stadium на Ленинградском проспекте при проведении массового мероприятия не соблюдались санитарно-противоэпидемические требования в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции», — сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

При этом сам Кипелов на концерте упоминал ведомство. Он пожелал всем зрителям крепкого здоровья и хорошего настроения, несмотря на пандемию.

«Я думаю, что все будет замечательно. Надеюсь, что Роспотребнадзор будет доволен. Я надеюсь, что вы соблюдали все правила», — сказал исполнитель после своего выступления.

Заведение поймали на несоблюдении мер уже второй раз. В октябре клуб опечатали на 30 суток. Сейчас он снова попал под административное дело. Главный вход в помещения концертного зала и вход для VIP-зрителей опечатали. Согласно статье, за повторное нарушение выписывается штраф до 500 тысяч рублей или же клуб закрывают на срок до 90 суток. Все материалы ведомство подготавливает для передачи в суд.

Концерт Басты

К нарушителям порядка присоединился петербургский Ледовый дворец. Невский районный суд города привлек его к административной ответственности после концерта Басты. Он выступил перед публикой в конце ноября. Пользователи сразу же стали писать, что на концерте никто не носил маски и не держал дистанцию.

По словам организаторов и самого Басты, все требования властей были выполнены, а зале было не более 50% зрителей.

«Во время последнего исполнения на бис зрители встали со своих мест и начали подпевать, тогда и была произведена видеосъемка. Мы считаем, что соблюдались все требования, за исключением последнего инцидента», — заявил во время судебного заседания представитель Ледового дворца Виктор Власов.

При этом Роспотребнадзор счел количество пришедших людей недопустимым. ОАО «Дворец спорта» получил штраф 480 тысяч рублей. Роспотребнадзор просил закрыть здание до 15 января, но судья Виктория Черникова ограничилась только финансовым наказанием. Замдиректора комплекса Георгий Николов заявил, что концертов не будет до февраля 2021 года.