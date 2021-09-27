Рэпер Моргенштерн открыл бургерную в центре Москвы

Российский рэпер Алишер Моргенштерн презентовал в Москве свою первую бургерную. Заведение получило название Kaif Burger.

Кафе находится в центре города — на Никольской улице. Моргенштерн приехал на открытие в черном костюме и такого же цвета шубе.

Он отметил, что намерен делать качественный продукт и не боится сравнений. Об этом написал StarHit.

«Я очень много работал и дегустировал, чтобы в рот моим фанатам попадало только самое лучшее. Провел исследования и выяснил, что 100% людей едят», — заявил рэпер.

Имя Моргенштерна в последнее время в СМИ упоминается в связи со скандалами. Жители Казани попросили президента Татарстана Рустама Минниханова отменить концерт Моргенштерна, который должен состояться 3 октября. Некоторые казанцы выступили с таким предложением из-за скандального видео. Музыкант, улетая в Москву, курил кальян в бизнес-классе казанского аэропорта, хотя это было запрещено.

Также в сентябре сенатор Екатерина Мизулина заявила, что на государственном уровне нужно бороться с такими исполнителями как Моргенштерн. Ведь в своих песнях он, по ее мнению, занимается пропагандой наркотиков и насилия.