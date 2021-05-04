«Мой самый важный трехочковый в жизни!» Рэпер L’One вновь стал отцом

Хип-хоп исполнитель L’One (Леван Горозия) на своей странице в Instagram поделился радостным известием о рождении третьего ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН.

«Мой самый важный трехочковый в жизни!» — написал артист, поблагодарив жену за рождение малыша.

По данным информагентства, у L’One и его супруги Анны уже есть двое детей — четырехлетняя дочь Софико и семилетний сын Михаил.

В ближайшем будущем российский футболист Артем Дзюба также станет отцом в третий раз. На видео попала его жена, которая находится на большом сроке беременности.

Американский рэпер Jay-Z рассказал, как он вместе с Бейонсе растит двух дочерей и сына. Он заметил, что некоторые родители навязывают детям свой выбор. По его мнению, это совершенно неправильно. Он пообещал, что не будет заставлять своих детей продолжать его дело.

«Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать», — объяснил Jay-Z.