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    04 мая 2021, 13:23

    «Мой самый важный трехочковый в жизни!» Рэпер L’One вновь стал отцом

    Артур Блянихов

    Хип-хоп исполнитель L’One (Леван Горозия) на своей странице в Instagram поделился радостным известием о рождении третьего ребенка. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Мой самый важный трехочковый в жизни!» — написал артист, поблагодарив жену за рождение малыша.

    По данным информагентства, у L’One и его супруги Анны уже есть двое детей — четырехлетняя дочь Софико и семилетний сын Михаил.

    В ближайшем будущем российский футболист Артем Дзюба также станет отцом в третий раз. На видео попала его жена, которая находится на большом сроке беременности.

    Американский рэпер Jay-Z рассказал, как он вместе с Бейонсе растит двух дочерей и сына. Он заметил, что некоторые родители навязывают детям свой выбор. По его мнению, это совершенно неправильно. Он пообещал, что не будет заставлять своих детей продолжать его дело.

    «Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать», — объяснил Jay-Z.