«Быть внимательным к тому, кем дети захотят стать». Jay-Z дал родительский совет

Хип-хоп исполнитель Jay-Z рассказал британским СМИ, как он вместе с Бейонсе растит двух дочерей и сына. Артиста процитировал сайт News.ru.

Рэпер заметил, что некоторые родители навязывают детям свой выбор, в частности, когда речь идет о карьере. По его мнению, это совершенно неправильно. Он заверил, что не будет заставлять своих детей продолжать его дело.

«Моя задача состоит в том, чтобы обеспечить любящую атмосферу, быть крайне внимательным к тому, кем мои дети захотят стать», — поделился Jay-Z.