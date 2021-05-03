Артем Дзюба станет отцом в третий раз

Футболист Артем Дзюба скоро станет отцом в третий раз. Во время победы «Зенита» в чемпионате России его пришла поздравить жена — на видео, которое опубликовал сам футболист, видно, что она на большом сроке беременности.

Артем Дзюба опубликовал ролик с празднования победы «Зенита» в свой Instargam.

Вместе с Дзюбой победу праздновали не только другие футболисты, но и родные — жена и дети. Артем с Кристиной поженились в 2012 году, они вместе воспитывают двоих сыновей: пятилетнего Максима и восьмилетнего Никиту. Судя по кадрам, скоро у пары появится третий ребенок. Сейчас Кристина находится на последних месяцах беременности, однако точный срок неизвестен. Информации о поле будущего ребенка пока тоже нет.

На кадрах футболист в костюме супергероя вселенной Marvel Дэдпула. Это не оставил без внимания канадский актер Райан Рейнольдс, который исполнил главную роль в фильме «Дэдпул». Он лайкнул фотографию российского футболиста, которую тот опубликовал в своем Twitter.

«Зенит» досрочно победил в чемпионате России, разгромив «Локомотив» со счетом 6:1. В результате петербургские футболисты в третий раз стали лучшим клубом страны.