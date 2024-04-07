Знаменитости 07 апреля 2024, 02:18 «Мои бывшие». Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах Киркоров заявил, что имена всех его бывших избранниц начинаются на «А» РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров рассказал, чем похожи все его бывшие избранницы. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Вокалист появился на сцене в королевской мантии. Он отметил, что для победы в музыкальном шоу ему нужно петь. Тогда артиста спросили, может ли он рассказать о себе что-то кроме песен.

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«Все мои бывшие женщины начинались на букву „А“», — заявил исполнитель.

Ранее Филипп Киркоров попал на видео без парика и привычного лоска. Его засняла подруга Виктория Шелягова. На момент съемки они находились дома, артист сидел за столом в черной футболке. Знаменитости смотрели телевизор, где показывали выступление артиста. В какой-то момент Шелягова начала снимать на камеру себя и музыканта.

В среду, 3 апреля, стало известно, что руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин осудил Киркорова за «недостойное поведение». Он обещал направить письмо президенту Владимиру Путину с требованием лишить вокалиста звания народного артиста.